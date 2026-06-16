Rusya'dan flaş Türkiye kararı: Uçaklar peş peşe havalanmaya başladı
Rusya'nın önde gelen havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye ile ilgili yeni bir karar aldı. Alınan kararın ardından üç kentte hava trafiğinin artması bekleniyor.
Rusya'nın önde gelen havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye ile ilgili yeni bir karar aldı. Alınan kararın ardından üç kentte hava trafiğinin artması bekleniyor.
Aeroflot, yaz sezonunda Türkiye’nin tatil şehirlerine yönelik yoğun talep nedeniyle Bodrum, Dalaman ve Antalya hatlarında ek seferler düzenleyecek. Şirket, tüm hatlarda yolculara 105,1 binden fazla ek koltuk sunacak.
Şirket, yaptığı açıklamada, “Aeroflot, yüksek talep döneminde Moskova’dan ve Rusya’nın altı bölgesinden Türkiye noktalarına ek tarifeli seferler başlatıyor. Şeremetyevo’dan Bodrum, Dalaman ve Antalya’ya, ayrıca Çelyabinsk, Perm, Kazan, Yekaterinburg, Samara ve Mineralnıye Vodı’dan Antalya’ya uçuş sayısı artırılacak.” ifadelerini kullandı.
Moskova’dan Bodrum’a ek uçuşlar, 3 Temmuz-27 Eylül döneminde haftada üç kez; cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Hatta ekonomi ve business olmak üzere iki sınıflı yerleşime sahip Airbus A321 uçakları kullanılacak.
Moskova’dan Dalaman’a ek seferler, 6 Temmuz-10 Eylül döneminde haftada üç kez; pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri planlandı. Uçuşlar, ekonomi ve business olmak üzere iki sınıflı yerleşime sahip Boeing 737 uçaklarıyla gerçekleştirilecek.
Moskova’dan Antalya’ya 26 Haziran-11 Ekim döneminde, ekonomi ve business olmak üzere iki sınıflı yerleşime sahip Airbus A320 uçaklarıyla iki ek günlük sefer eklendi.
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