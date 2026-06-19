Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hakan Fidan'la yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Fidan, Türkiye'nin istihbarat teşkilatının başında bulunmuş bir isim. Çok sayıda tanıdığı ve büyük bir tecrübesi var. Kendisi yalnızca benimle ve (Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor) Kostyukov ile görüşmedi; aynı zamanda Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR ve Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden birçok temsilcimizle de temaslarda bulundu."