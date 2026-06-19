Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temasları kapsamında bulunduğu Moskova'da önemli bir onura layık görüldü. Rusya'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO), Fidan'a uluslararası diplomasiye ve halklar arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle fahri doktora unvanı verdi.
MGIMO'da düzenlenen törende, fahri doktora beratı üniversitenin rektörü Anatoliy Torkunov tarafından Hakan Fidan'a takdim edildi. Törene çok sayıda diplomat, akademisyen ve öğrenci katıldı.
Törende yaptığı konuşmada teşekkürlerini ileten Fidan, MGIMO'nun onlarca yıldır uluslararası ilişkilere yön veren diplomatlar ve devlet adamları yetiştirdiğini belirtti. Verilen unvanı şahsından öte Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkilere duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Rusya'nın en saygın diplomasi okullarından biri kabul edilen MGIMO'nun mezunları arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev gibi isimler bulunuyor. Üniversitenin fahri doktora unvanı ise geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok devlet liderine verilmişti.
Fidan konuşmasında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik önemine dikkat çekerek, iki ülkenin bölgesel istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Ticaret, enerji ve diplomasi alanlarındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini belirten Fidan, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hakan Fidan'la yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Fidan, Türkiye'nin istihbarat teşkilatının başında bulunmuş bir isim. Çok sayıda tanıdığı ve büyük bir tecrübesi var. Kendisi yalnızca benimle ve (Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor) Kostyukov ile görüşmedi; aynı zamanda Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR ve Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden birçok temsilcimizle de temaslarda bulundu."
Elbette dün de Putin tarafından kabul edildi. Uluslararası gündeme ilişkin ele alınan temel konulardan biri, Türkiye'nin Ukrayna görüşmelerinde yalnızca bir platform sunmakla kalmayıp, müzakerelerde faydalı bir rol oynamaya da istekli olmasıydı. Tabii ki bu, her iki tarafın da bunu mümkün görmesi halinde geçerli olacaktır" dedi.
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