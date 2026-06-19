  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savunma sanayiinde vites yükseltildi! Bin kilometre menzilli hipersonik nükleer füzeye onay çıktı Vefat eden eşinin hayalini çocuklarıyla birlikte yaşatıyor Telegram kısıtlanmıştı! Mahkeme kararı haklı buldu Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, “Mutlaka biz de istiyoruz” dediler Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı Benzinliğin yolunu unutturuyor! En az yakan otomobiller belli oldu! Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu! İsrail ve İngilizler şaşkın: Türkiye sessiz ve derinden bunu yaptı, ağızlar açık kaldı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temasları kapsamında bulunduğu Moskova'da önemli bir onura layık görüldü. Rusya'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO), Fidan'a uluslararası diplomasiye ve halklar arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle fahri doktora unvanı verdi.

#2
Foto - Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

MGIMO'da düzenlenen törende, fahri doktora beratı üniversitenin rektörü Anatoliy Torkunov tarafından Hakan Fidan'a takdim edildi. Törene çok sayıda diplomat, akademisyen ve öğrenci katıldı.

#3
Foto - Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Törende yaptığı konuşmada teşekkürlerini ileten Fidan, MGIMO'nun onlarca yıldır uluslararası ilişkilere yön veren diplomatlar ve devlet adamları yetiştirdiğini belirtti. Verilen unvanı şahsından öte Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkilere duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

#4
Foto - Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Rusya'nın en saygın diplomasi okullarından biri kabul edilen MGIMO'nun mezunları arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev gibi isimler bulunuyor. Üniversitenin fahri doktora unvanı ise geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok devlet liderine verilmişti.

#5
Foto - Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Fidan konuşmasında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik önemine dikkat çekerek, iki ülkenin bölgesel istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Ticaret, enerji ve diplomasi alanlarındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini belirten Fidan, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı.

#6
Foto - Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hakan Fidan'la yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Fidan, Türkiye'nin istihbarat teşkilatının başında bulunmuş bir isim. Çok sayıda tanıdığı ve büyük bir tecrübesi var. Kendisi yalnızca benimle ve (Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor) Kostyukov ile görüşmedi; aynı zamanda Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR ve Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden birçok temsilcimizle de temaslarda bulundu."

#7
Foto - Rusya'dan çok konuşulacak Hakan Fidan itirafı

Elbette dün de Putin tarafından kabul edildi. Uluslararası gündeme ilişkin ele alınan temel konulardan biri, Türkiye'nin Ukrayna görüşmelerinde yalnızca bir platform sunmakla kalmayıp, müzakerelerde faydalı bir rol oynamaya da istekli olmasıydı. Tabii ki bu, her iki tarafın da bunu mümkün görmesi halinde geçerli olacaktır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 tutuklama daha
Siyaset

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 tutuklama daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANSET'e yönelik yürütülen yasal incelemeler kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i ..
Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!
Dünya

Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu ve Rus güçlerine ait insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Yerel halk Müslümanlar..
Güneş ve Ay aynı karede!
Yaşam

Güneş ve Ay aynı karede!

Van’da gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay’ın aynı karede belirmesiyle gökyüzünde etkileyici görüntüler oluştu...
Ali Babacan'dan "ortak aday" açıklaması
Gündem

Ali Babacan'dan "ortak aday" açıklaması

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için DEVA Partisi'ni kuran ancak soluğu CHP'nin masasında alan Ali Babacan "ortak aday" ile i..
Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar
Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik kritik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
28 Şubat kafası Mersin'de hortladı
Gündem

28 Şubat kafası Mersin'de hortladı

Başörtüsü taktıkları için yıllarca kamusal alan dayatmasıyla karşı karşıya kalan mütedeyyin hanımların şimdi de Mersin’in Mezitli ilçesinde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23