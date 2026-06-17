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#1
Foto - 'Türkiye elinden geleni yaptı' diyen Rusya işi kimin bozduğunu açıkladı

Rus haber ajansı Tass'a göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

#2
Foto - 'Türkiye elinden geleni yaptı' diyen Rusya işi kimin bozduğunu açıkladı

Görüşme başında yaptığı açıklamalarda, Fidan ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Şoygu, "Hem eski görevinizde hem de mevcut görevinizde, Rusya ile çeşitli yönlerde aktif çalışmalar yürüttünüz." diye konuştu.

#3
Foto - 'Türkiye elinden geleni yaptı' diyen Rusya işi kimin bozduğunu açıkladı

Türkiye ile eskiden Suriye'de terörle mücadele konusunda da çalıştıklarını dile getiren Şoygu, şunları kaydetti: "Bu dönem zor geçti. Ancak Rusya ile Türkiye, her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildi. Suriye'de (İdlib) Gerginliği Azaltma Bölgesi veya terörle mücadele gibi alanlarda çözemediğimiz konu olmadı. Türk gemilerinin Ukrayna limanlarından geri döndürülmesi, Türkiye'ye gıda sevkiyatının organize edilmesi ve yükler üzerinde engellerin kaldırılması gibi konularda da çalışmalar yürütüldü."

#4
Foto - 'Türkiye elinden geleni yaptı' diyen Rusya işi kimin bozduğunu açıkladı

Türkiye'nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini değerlendiren Şoygu, "Ortak çabalarla İstanbul'da anlaşmalar hazırlandı. Batı müdahale etmeseydi, bu süreç tamamlanacaktı. Rusya ile Türkiye, İstanbul anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

#5
Foto - 'Türkiye elinden geleni yaptı' diyen Rusya işi kimin bozduğunu açıkladı

Şoygu; Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlandığına dikkati çekerek "Rusya ve Türkiye yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdi. BM, kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

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