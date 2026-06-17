Türkiye ile eskiden Suriye'de terörle mücadele konusunda da çalıştıklarını dile getiren Şoygu, şunları kaydetti: "Bu dönem zor geçti. Ancak Rusya ile Türkiye, her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildi. Suriye'de (İdlib) Gerginliği Azaltma Bölgesi veya terörle mücadele gibi alanlarda çözemediğimiz konu olmadı. Türk gemilerinin Ukrayna limanlarından geri döndürülmesi, Türkiye'ye gıda sevkiyatının organize edilmesi ve yükler üzerinde engellerin kaldırılması gibi konularda da çalışmalar yürütüldü."