Rusya’dan flaş karar! Durdurduğunu açıkladı! Türkiye şaşkın

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Anlaşması'na katılımını durdurduğunu duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Karadeniz Tahıl Anlaşması bugün itibarıyla artık yoktur" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmayla ilgili duruşunu daha önce belirttiği ifade edilen Kremlin açıklamasında, kararla bugün Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırı arasında bir bağ olmadığını ifade etti.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasına karşı olduklarını Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirdiklerini söyledi.

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RIA, Rusya'nın kısa süre içinde Tahıl Anlaşması'yla ilgili bir açıklama yayımlayacağını belirtti.

Anlaşma kapsamında yaklaşık 33 metrik ton mısır, buğday ve diğer tahıllar Ukrayna'dan dünyanın çeşitli yerlerine gönderilirken, son gemi ise pazar günü Ukrayna limanından ayrıldı. MarineTraffic, Türk bandralı geminin, dün sabah 08:00’den biraz sonra limandan ayrıldığını ve İstanbul’a doğru yol aldığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, bugün Britanya Savunma Bakanı James Cleverly'nin başkanlığında "Ukrayna" başlığıyla toplanacak. Başka Avrupalı bakanların da katılımının beklendiği toplantıda tahıl anlaşmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Rusya, kendi tahıl ve gübresini ithal etmesi yönünde verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe göstererek anlaşmayı uzatmama tehdidinde bulunuyor. Moskova ayrıca, anlaşma kapsamında tahılın söz verildiği üzere en yoksul ülkelere ulaştırılmadığını iddia ediyor. BM ise anlaşmanın gıda fiyatlarını küresel olarak yüzde 20 oranında düşürerek en yoksul ülkelere yardımcı olduğunu belirtti.

Dünya Gıda Programı'na göre, anlaşma kapsamında ihraç edilen tahılın yüzde 46'sı Asya'ya, yüzde 40'ı Batı Avrupa'ya, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 1'i Doğu Avrupa'ya gitti.

Rusya, geçen yıl içinde Tahıl Anlaşması'nı üç kez uzatırken, Kırım'da filosuna yapılan saldırının ardından ekim ayında kısa süreliğine katılımını askıya almıştı.