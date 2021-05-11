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Dünya Rusya'dan flaş Ermenistan çıkışı: Bildiriye uymaları gerekiyor
Dünya

Rusya'dan flaş Ermenistan çıkışı: Bildiriye uymaları gerekiyor

Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, durumun normale dönmesi için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021'de imzaladıkları üçlü bildirilerin tam uygulanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 15:10:00 -
Rusya'dan flaş Ermenistan çıkışı: Bildiriye uymaları gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Görüşmenin ardından Lavrov ve Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Dağlık Karabağ'daki gelişmelerden bahseden Lavrov, durumun normale dönmesi için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021'de imzaladıkları üçlü bildirilerin tam uygulanması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, üçlü bildirilerin her türlü askeri faaliyetin önlenmesini öngören mekanizmaları içerdiğini belirterek, "Bu bildiriler ayrıca kapalı kalarak, jeopolitik öneme sahip bu bölgenin ekonomik ve transit potansiyelini yıllardır engelleyen ulaşım hatlarının açılmasını da içeriyor. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki çalışma grupları ulaşım hatlarının açılması hususunda çalışıyor. Ulaşım hatları açılırsa Güney Kafkasya ülkeleri komşu ülkelerle birlikte ulaşım ve lojistik mekanına dönüşecektir." dedi.

"Ermenistan mayın haritalarını vermeyerek savaş suçu işliyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan olarak üçlü bildirilerin uygulanmasını tam desteklediklerini ve yükümlülüklerini yerine getirdiklerini söyledi.

Bayramov, sık sık Ermenistan'ın yapıcı olmayan yaklaşımları ile karşılaştıklarını, Erivan yönetiminin üçlü bildirinin uygulama sürecini frenlemeye çalıştığını kaydetti.

Ermenistan ordusunun işgal döneminde bölgeye mayın döşediğini belirten Bayramov, "Ermenistan mayın haritalarını bize vermeyerek savaş suçu işliyor. Savaş sonrasında 22 vatandaşımız mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 100'den fazla vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Bayramov, Ermenistan'da intikamcı açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, "Bu eğilimi tehlikeli olarak kabul ediyor ve dikkatle izliyoruz. Biz şimdiki sayfayı çevirmeye hazırız. İşgal durumu sona erdiği için Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesini konuşabiliriz. Azerbaycan bu yönde adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

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