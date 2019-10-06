Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon rezervleri yüzünden yaşanan gerilimin bir defa daha artmasını endişe ile izliyoruz" denildi.

Taraflara, Doğu Akdeniz’de ‘istikrarsızlığa ve buradaki kriz potansiyelinin büyümesine mahal verebilecek adımlardan kaçınılması’ çağrısını içeren açıklamada, "Uluslararası hukuk prensipleri bir kenara bırakılmamalı ve tartışmalı meseleler barışçıl yolla çözülmelidir" vurgusu yapıldı.

Bunun yanında Rusya Dışişleri, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yardımcı olacakları açıklamasını da yaptı:

"Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve Kıbrıs sakinlerinin menfaatine olacak bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere sürecinin bir an önce yeniden başlamasını destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden birisi olarak bunun yapılabilmesi için gerekli olan yardımı vereceğiz."