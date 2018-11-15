Rusya'dan flaş Davos açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya’nın Davos’a katılmama kararına ilişkin, “Bu kesinlikle Rusya'nın küresel ekonomideki prestijini etkilemeyecek” dedi.

Singapur’da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvenin ardından Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Forumu ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği arasında ekonomik anlaşmalar yapıldığını açıkladı. Putin Singapur’daki zirvede Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin verdiği yemeğe katılmasıyla ilgili, “Biz arkadaşız. İyi dost olduğumuz için gösterilen ilgi normal” dedi.

“Ekonomik yaptırımlar kalkınmayı engelleyemez”

Rus lider Putin ABD başta olmak üzere birçok batılı ülkenin Rusya’ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili ise “Bu gibi politik nedenli ekonomik kısıtlamalar ekonominin gelişmesini engeller. Bu gibi engellemeler ayrıca ortaklarımıza da zarar verir. Fakat bu ne ekonomik ne de teknolojik alanlarda kalkınmayı engelleyemez. Çin, Vietnam ve ASEAN ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladık. Bu nedenle ortaklarımız ile anlaşmalarımızı sürdüreceğiz. Asya ülkelerindeki ticaret ciromuzun yaklaşık yüzde 25'ine sahibiz. Geçen yılki büyüme oranı yüzde 27 yani 200 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var” ifadelerini kullandı.

Japonya ile yaşanan adalar sorunu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile zirvede görüşen Putin, bir gazetecinin adalar sorunun nasıl çözüleceğine dair sorusuna, “1956 yılında Sovyetler Birliği ile Japonya arasında ‘1956 Deklarasyonu’ olarak adlandırılan bir anlaşma imzalandı. Bu barış anlaşmasından sonra Sovyetler Birliği, Kuril adalarını devretmeye hazır olduğunu söyledi. Bundan sonra anlaşmanın onayı Sovyetler Birliği parlamentosuna ve Japonya Parlamentosuna sunuldu. Fakat Japonya bu anlaşmayı kabul etmedi. Bu anlaşma doğrultusunda Sovyetler Birliği’nin adaları devretme isteği sabittir. Dün, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmemizde kendisi 1956 deklarasyonuna dayanarak bu sorunun çözümü için görüşmelerin başlatılabileceğini söyledi. Şimdi bu deklarasyon için detaylı bir çalışma gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü bu deklarasyona göre Sovyetlerin adaları hangi şartlarda devretme kararı aldığı da incelenmeli” dedi.

“Davos’a katılmamak prestijimizi bozmaz”

Putin, Rus şirketlerine karşı ABD ve batılı ülkelerin başlattığı ekonomik yaptırım kararları sonrasında Rusya’nın "yaptırımlar kaldırılmazsa Davos’a katılmayız” çıkışıyla ilgili açıklama yaptı. Putin, Davos forumu gibi büyük forumların ülkelere yararının bulunduğunu söyleyerek, “Bu kesinlikle Rusya'nın küresel ekonomideki prestijini etkilemeyecek. Dünya ekonomisindeki herhangi bir ülkenin otoritesi, öncelikle ülkenin ekonomik gücüne, ekonominin yapısına, üretkenliği, GSYİH büyümesine, makroekonomik göstergelerine, düşük enflasyona, dış borç yüküne, bütçe açığı ya da bütçe açığı açısından gösterdiği sonuçlara bağlıdır. Bu bağlamda genel olarak ekonomik hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Kendimize bu konuda güveniyoruz. Davos’a katılım konusunda herkesin bu konuda katılım hakkı var. İş insanlarımız ve şirketlerimiz özgürdür. Şirket ve iş insanlarımızın katılıp katılmama kararını kendileri alabilir” dedi.

“Batı, Donbass konusunda ikili oynuyor”

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donbass bölgeleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz hafta sonu yapılan başkanlık seçimleriyle ilgili düşünceleri sorulan Putin, “İlk olarak seçimleri kınayanlar, bu ülkelerde yaşanan cinayetlerle ilgili bir kınama yapmadı. Biz duymadık. Öncelikle burada yaşanan Zaharçenko suikasti için kınama yayınlanması gerekir. Ukrayna makamları hala Minsk anlaşmasına uyma arzusunu göstermemişlerdir. Ukrayna Parlamentosu tarafından kabul edilen Donbass'ın özel statüsü hakkındaki yasa bile henüz yürürlüğe girmemiştir. Herkes Rusya’dan Minsk anlaşmasının yürürlüğe konulmasını bekliyor. Kiev makamları ise bunu fark etmiyor. Bu insanlar Kiev'de iktidara geldikçe, bu bölgelerdeki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesine pek de imkansız” ifadelerini kullandı.



