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Dünya Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması! "Tek bir şartla asker göndeririz"
Dünya

Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması! "Tek bir şartla asker göndeririz"

İşgalci Ermenistan'ın başlattığı saldırı sonrası Azerbaycan'ın haklı olarak karşılık vermesiyle bölgede yeniden tansiyon yükselirken, Rusya Devlet Başkanı sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın ancak Azerbaycan ve Ermenistan'ın kabul etmesi halinde Dağlık Karabağ bölgesine asker gönderebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:07:00 -
Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması! "Tek bir şartla asker göndeririz"

27 Eylül'de Ermenistan'ın Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla bölge yeniden hareketlendi.

Ermenistan'ın saldırısına haklı olarak karşılık veren Azerbaycan da haklı olarak karşılık vererek düşman ordusunu bozguna uğrattı. Azerbaycan ordusunun bölgede devam eden operasyonlarıyla birçok köy işgalden kurtarılırken, tutuşan Ermenistan'ın çağrıları sonucu Batı da ateşkes çağrılarında bulundu. Azerbaycan ise Dağlık Karabağ işgalden kurtarılıncaya kadar operasyonlara devam edeceğini kararlı bir şekilde dünyaya duyurdu.

Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak adına operasyonlarına devam ederken, Rusya Devlet Başkanı sözcüsü Dmitry Peskov'dan söz konusu bölge için kritik bir açıklama geldi.

"Her iki tarafın istemesi lazım"

Rus ‘RBC' kanalına açıklamalarda bulunan Peskov, Rus askerlerinin Dağlık Karabağ'a gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin sorulan soruya, "Bu ancak Azerbaycan ve Ermenistan'ın kabul etmesi halinde gerçekleşir." cevabını verdi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Azerbaycan, Kabul Etmesin.
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