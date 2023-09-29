  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

iPhone SE 4 tarih yazıyor: Kimsenin aklına gelmeyen detayı herkesi şaşırtacak! Hakkında yeni gelişme!

RTÜK ile Aile Bakanlığı arasında ailenin korunmasına ilişkin protokol!

Bakan Güler yeni keşfi duyurdu: Petrol ülkesi oluruz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'eris varyantı' açıklaması

İran balistik füzeler için kullanacak: Askeri görüntüleme uydusu fırlattı! Bu kadarı beklenmiyordu...

BAE beklenmedik sürpriz yaptı: Hava sektörü için T-600 ağır yük taşıyan İHA! REPMUS NATO tatbikatı

Altın, gümüş, paladyum ve platin olanlar: Bu sefer değer kaybetti! Piyasayı sallayacak yatırım tavsiyesi, tahmin!

Bulgaristan 242 Milyon TL'ye yenilenebilir enerji şirketini satın aldı! Heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Dünyayı peşine takan akıllı telefon: Redmi Note 13R Pro modelinin özellikleri sonunda sızdırıldı

Almanya karar verdi: Almanlar AB Göç ve İltica anlaşması için desteği verecek! Alman yetkili gelişmeyi aktardı
Ekonomi Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye istekli değil, olmayacak
Ekonomi

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye istekli değil, olmayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-29 07:58:00 - 2023-09-29 08:03:51
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye istekli değil, olmayacak

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, Türkiye ile vergi anlaşmalarını müzakere etmeyi planlanmadığını söyledi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, Türkiye ile yatırımlarla ilgili olarak vergi anlaşması müzakereleri yürütülmesinin gündemde olmadığını açıkladı.

Bir soru üzerine Rusya Maliye Bakanlığı’nın Türkiye ile vergi anlaşmalarını müzakere etmeyi planlanmadığını belirten Sazanov, Türkiye’nin bu konuda istekli olmadığını ifade etti.

Rus Bakan, daha önce yaptığı açıklamada ise "Rusya’nın Türkiye’ye yaptırımlarla ilgili vergi anlaşması önerisinde bulunduğunu" söylemişti.

Rusya, Umman ile kısa süre önce çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik anlaşmaya varmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı geçen senenin sonunda yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Malezya ile vergi anlaşmalarına hazırlandığını duyurmuştu.

Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu:: Türkiye Çin'i yakaladı
Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu:: Türkiye Çin'i yakaladı

Ekonomi

Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu:: Türkiye Çin'i yakaladı

Rusya İngiltere'ye misilleme yaptırımlarını genişletti
Rusya İngiltere'ye misilleme yaptırımlarını genişletti

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya İngiltere'ye misilleme yaptırımlarını genişletti

Rusya ne yaptıysa olmadı! Kapılar bir bir kapandı... Türkiye'deki o şehri seçmek zorunda kalacaklar
Rusya ne yaptıysa olmadı! Kapılar bir bir kapandı... Türkiye'deki o şehri seçmek zorunda kalacaklar

Spor

Rusya ne yaptıysa olmadı! Kapılar bir bir kapandı... Türkiye'deki o şehri seçmek zorunda kalacaklar

Defolu S-300'ler için flaş karar! Rusya çılgına dönecek
Defolu S-300'ler için flaş karar! Rusya çılgına dönecek

Dünya

Defolu S-300'ler için flaş karar! Rusya çılgına dönecek

Rusya duyurdu: Dev uçak böyle patladı! Şok görüntü altından Wagner şüphesi çıktı! Gizemli olay dillere düştü
Rusya duyurdu: Dev uçak böyle patladı! Şok görüntü altından Wagner şüphesi çıktı! Gizemli olay dillere düştü

Dünya

Rusya duyurdu: Dev uçak böyle patladı! Şok görüntü altından Wagner şüphesi çıktı! Gizemli olay dillere düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23