Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye istekli değil, olmayacak

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, Türkiye ile yatırımlarla ilgili olarak vergi anlaşması müzakereleri yürütülmesinin gündemde olmadığını açıkladı.



Bir soru üzerine Rusya Maliye Bakanlığı’nın Türkiye ile vergi anlaşmalarını müzakere etmeyi planlanmadığını belirten Sazanov, Türkiye’nin bu konuda istekli olmadığını ifade etti.



Rus Bakan, daha önce yaptığı açıklamada ise "Rusya’nın Türkiye’ye yaptırımlarla ilgili vergi anlaşması önerisinde bulunduğunu" söylemişti.



Rusya, Umman ile kısa süre önce çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik anlaşmaya varmıştı.



Rusya Maliye Bakanlığı geçen senenin sonunda yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Malezya ile vergi anlaşmalarına hazırlandığını duyurmuştu.