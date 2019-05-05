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Rusya'dan flaş açıklama: Çekiliyoruz

Rusya’nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi İvan Soltanovskiy, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çekilebileceklerini duyurdu.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:41
Rusya'dan flaş açıklama: Çekiliyoruz

Rusya’nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi İvan Soltanovskiy, uzlaşı bulunamaması halinde, Rusya’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çekilebileceğini söyledi.

Rus Daimi Temsilci Soltanovskiy RİA Novosti ve Sputnik’e demecinde, Avrupa Konseyi ile ilişkilerde uzlaşıya varılamazsa, Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çekilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

"Siyasi sonuçlarını değerlendiriyoruz"

“Olayların bizi götürebileceği tüm seçenekleri ve bunların siyasi sonuçlarını değerlendiriyoruz” diyen Soltanovskiy bunun yanında, Rusya’nın zamanında Avrupa Konseyi’ne üye olmaktan pişman olmadığını da kaydetti. Soltanovskiy, “Zira Avrupa Konseyi deneyimi Rus hukuk ve yargı sisteminin modernleştirilmesine ve Rus eğitim sisteminin Avrupa’nınkine entegre edilmesine yardımcı oldu” diye ekledi.

Kırım’ın 2014’te Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanması sonrası Rus parlamenterlerin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki oy kullanma hakları askıya alınmıştı. Bunu da Rusya’nın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantılarına katılmayı bırakması ve 2017’de de Rus parlamenterlerin haklarının tümü geri verilmedikçe bu kuruma yaptığı ödemeleri durdurması izlemişti.

Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımada 2014’te referandum ile Rusya’ya bağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:41
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