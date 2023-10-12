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Dünya Rusya'dan Filistin devleti açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Filistin devleti açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 19:23:00 -
Rusya'dan Filistin devleti açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Lavrov, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan sonra BM kararlarına dayanarak Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı. Rus Bakan, "Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan ilkeler temelinde bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK'nin kararlarını uygulama sorumluluğunu herkesin ciddiye alacağını umuyoruz” dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Bölge Temsilcisi olan Mihail Bogdanov da katıldı.

Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmede, Gazze Şeridi ve çevresinde ortaya çıkan felaket ayrıntılı olarak ele alındı. Aynı zamanda çatışmaların derhal durdurulması, bölge halkına gıda ve ilaç ulaştırılması için insani koridorların açılması ve ayrıca bölgede su ve elektrik tedarikine tekrar başlanmasının önemine vurgu yapıldı” denildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımana da değinilirken, “Çok sayıda sivilin ölümüne yol açan gelişigüzel bombalamaların kabul edilemez olduğu ve Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devletinin parçası olması gereken Gazze Şeridi’nden sivil göçün önlenmesine vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

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