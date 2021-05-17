  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleşti
Filistin'den ABD'nin BMGK'daki tutumuna sert tepki!
Açılmanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Dünya Rusya'dan Filistin açıklaması
Dünya

Rusya'dan Filistin açıklaması

Sierra Leoneli mevkidaşı Farida Tunis ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilmezdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:53:00 -
Rusya'dan Filistin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin topraklarında bulunan sivil noktalara yönelik saldırıların kabul edilmez olduğunu söyledi.

Lavrov ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Farida Tunis, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Lavrov, Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerin başlatılması için her tarafın şiddeti durdurması gerekiyor." dedi.

Lavrov, "Hem Gazze Şeridi’nden sivillerin bulunduğu mahallelere yapılan saldırıları kınıyoruz hem de elbette Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilmezdir. Bunun acilen durdurulması ve müzakerelerin başlatılması yönünde yeterince çağrı yapıldığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Tunis de durumun barış yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Güvenilir ve kalıcı barışın temeli ancak siyasi müzakereler ve iki devletin kurulması yoluyla atılabilir. Bu ülkelerin de yan yana yaşayan İsrail ve Filistin olması gerekiyor. Pozisyonumuz budur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı. Onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok
Gündem

Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "Anketten önemli sonuçlar çıktı" adlı köşe yazısında, Optimar'ın son çalışmasının detaylarını paylaştı...
Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler
Teknoloji

Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler

Macaristan Savunma Bakanlığı heyeti, Macar ordusunun ihtiyaçlarına binaen Türk SİHA'larını test etmek için bir ziyaret düzenleyecek...
THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Aktüel

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay