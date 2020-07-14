  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a "itidal" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:08:06 -
Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a "itidal" çağrısı

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

- "Ayasofya'nın korunmasıyla ilgili açıklamalardan memnunuz"

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına da değinen Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karşımayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın UNESCO mirası olarak korunmasının önemine dikkati çeken Peskov, Türk yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı