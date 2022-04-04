Rusya'dan Erdoğan açıklaması: Böyle az insan var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ile Ukraynalı yetkililer bir araya gelmiş ve müzakere görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Gerçekleşen görüşmelerin ardından Putin ile Zelenskiy'nin de İstanbul ya da Ankara görüşebileceklerleri gündeme geldi. Yaşananların ardından dünya Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğine övgüler yağdırırken bir açıklama da Kremlin Sözcüsü'den geldi. Peskov, "Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var" dedi.

Peskov, Rusya'ya uygulanan ambargoların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Rusya'ya dost olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkelere Rus gazının satışının ruble ile yapılması kararının gerekçelerini aktardı.

Peskov, "Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım yükü şu anda Rusya'ya düşüyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere başka ülkelerde bulunan döviz rezervlerimize el konuldu. Gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararı Rusya'nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındı" ifadelerini kullandı. Kendilerine karşı alınan bu kararların batılıların para birimi euro ve dolara ait güveni sarstığına işaret eden Peskov, "Bu süreç durdurulamayacak artarak devam edecek" dedi.

Batılı ülkeler tarafından Putin'e karşı alınan yaptırımlar ile ilgili konuşan Peskov, birkaç yıl önce böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağını söyleyerek, "O zamanlar devlet başkanlarına yaptırım uygulanabileceğini hiç kimse hayal bile edemezdi. Böyle bir şey olamaz. Bu mantığın sınırlarını aşıyor. Devlet Başkanımıza da yaptırım uygulamaları, her türlü saçmalığı yapabileceklerini gösteriyor" dedi.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için her zamankinden farklı ve samimi açıklamalarda bulunan Peskov, Erdoğan'ın tavırları ve siyasi duruşunu överek, "Elbette herkes ABD'lilerin korkunç baskısı altında. Tüm ülkeler egemen konumlarını net bir şekilde belirleyecek gücü bulamıyor. Örneğin bu açıdan diğer ülkeler Türkiye gibi değil. Bu açıdan elbette modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var" dedi.

Peskov, muhtemel Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Putin görüşmesine değinerek, "Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından ortaya konulan yoğun çabalar sonucunda somut bir belgenin imzalanması aşamasına geleceğimizi ve bunun durumun normalleşmesi için önemli bir adım olacağını umuyorum" dedi.