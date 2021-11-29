  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya’dan enflasyon itirafı
Ekonomi

Rusya’dan enflasyon itirafı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:19:00 -
Rusya’dan enflasyon itirafı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon nedeniyle sıkı mali politikasına devam edeceklerini belirterek, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı.” dedi.

Nabiullina, Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından gerçekleştirilen toplantıda, ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun, Rusya Merkez Bankası hedefinden önemli oranda uzaklaştığına işaret eden Nabiullina, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı.” diye konuştu.

Artan enflasyon nedeniyle faiz oranını yükselttiklerini anımsatan Nabiullina, “Enflasyonu hedefe geri getirmek için sıkı mali politikasına devam edeceğiz.” dedi.

Nabiullina, 11 Kasım’da yaptığı açıklamada, son toplantıda yüzde 7,5 seviyesine yükseltilen politika faizini daha da yükseltmeye devam edebileceklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şeyh Şamil

bizde onun 10 katına çıktı ilk 3 ayda ama halen dinleyen yok!
  • Yanıtla
İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek
Ekonomi

İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek

Türkiye'yi faiz-kur makasından kurtaracak yeni ekonomik modelin sürükleyici lokomotifi sanayi sektörü olacak. Yeni süreçte Türkiye'nin katma..
Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar
Teknoloji

Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar

Koronavirüs sürecinde dünya çapında oyuna artan ilgi sonrası piyasada hareketli anlar yaşanıyor. Dijital oyun sektörü 2021’i rekorla kapatma..
Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!
Siyaset

Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!

Irkçı uygulamalarıyla büyük tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PKK yanlısı ve Ermeni Soykırımı safsatasıyla bilinen CHP İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay