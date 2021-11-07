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Dünya Rusya’dan enerji hamlesi
Dünya

Rusya’dan enerji hamlesi

Rusya, enerjide mini reaktörleri programına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 08:44:00 -
Rusya’dan enerji hamlesi

Küresel iklim değişikliği karşısında Rusya, enerji ihtiyacı için mini nükleer reaktörlere yöneliyor.

Doğalgaz devi Rusya, iklim kriziyle mücadele çerçevesinde mini nükleer santralları hayata geçirmeye başladı. Sibirya’da 100 bin nüfuslu bir yerleşimin enerji ihtiyacını limandaki yüzer nükleer santraldan sağlayan Rusya, şimdi de basketbol sahası büyüklüğündeki mini reaktörleri programına aldı.

Yüzer santral

Rusya’nın bu projesi 2008 yılına kadar geri gidiyor. Doğalgaz zengini Rusya, daha az maliyetli, daha güvenli olduğu söylenen ve işletmesi daha kolay bu santrallarla enerji ihtiyacını karşılamayı planlıyor. 2018 yılından bu yana kuzeydeki Çukotka bölgesindeki Pevek şehrinin elektrik ve kalorifer suyu ihtiyacı limanda demirli “Akademik Lomonosov” gemisinden karşılanıyor. Gemide nükleer denizaltılarda kullanılan toplamda 70 megawatt gücünde iki nükleer reaktör bulunuyor.

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