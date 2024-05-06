  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama: Nükleer silah kullanılacak
Dünya

Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama: Nükleer silah kullanılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-06 15:37:00 -
Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama: Nükleer silah kullanılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla yapılacağı" kaydedildi.

Güney Askeri Bölgesi'nin füze, hava ve deniz birliklerinin tatbikatta yer alacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın tarihi belirtilmedi.

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu
Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu

Dünya

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya, hedef aldı: İşgal altındaki topraklarda yasa dışı seferberlik çağrısı... BM, iddia etti gündem oldu!
Rusya, hedef aldı: İşgal altındaki topraklarda yasa dışı seferberlik çağrısı... BM, iddia etti gündem oldu!

Dünya

Rusya, hedef aldı: İşgal altındaki topraklarda yasa dışı seferberlik çağrısı... BM, iddia etti gündem oldu!

Rusya’daki dev radarın sırrı ortaya çıktı 150 metre yüksekliğinde ve 500 metre genişliğinde
Rusya’daki dev radarın sırrı ortaya çıktı 150 metre yüksekliğinde ve 500 metre genişliğinde

Gündem

Rusya’daki dev radarın sırrı ortaya çıktı 150 metre yüksekliğinde ve 500 metre genişliğinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23