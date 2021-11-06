Rusya'dan dolar ve altın hamlesi!

Rusya’da hükümet hem rublenin daha fazla değerlenmesini önlemek, hem de döviz ucuzlamışken “kara gün parası” Ulusal Refah Fonu’na kaynak aktarmak için döviz ve altın alımını artırmaya devam ediyor. Geçen hafta 69 rubleyi gören dolar, alımların da etkisiyle yeniden 72 rublenin üzerine çıktı.



Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 9 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında bu amaçla 518 bin 200 milyar ruble tutarında harcama yapılacağı ve bunun tarihteki en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Altın almaya başladılar

Bu miktarın önümüzdeki ay beklenen ek petrol ve doğal gaz gelirlerinden (409,9 milyar ruble) ve ekim ayı gelirlerinden (108,4 milyar ruble) oluştuğu kaydedildi.



Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı döviz ve altın alımı için günde 25,9 milyar ruble harcamayı planlıyor. Bu rakam ekime göre 1,7 kat fazla.



Rusya Merkez Bankası’nın döviz alımı en son 2018 Haziranda 6 milyar dolar ile rekor kırmıştı.