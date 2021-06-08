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Ekonomi Rusya'dan dolar çıkışı! 'Doğal yollardan ilerliyor'
Ekonomi

Rusya'dan dolar çıkışı! 'Doğal yollardan ilerliyor'

Rusya Maliye Bakanlığı, uluslararası ödemelerde ABD dolarından Rus rublesine ve partner ülkelerin para birimlerine geçişin doğal olarak ilerlediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 03:48:00 -
Rusya'dan dolar çıkışı! 'Doğal yollardan ilerliyor'

ABD'nin yaptırımlarına karşı önlem almaya devam eden Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için doların kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında uluslararası ödemelerde ABD dolarından Rus rublesine ve partner ülkelerin para birimlerine geçişin doğal yollar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu süreç için gerekli düzenleyici teşvikleri oluşturduklarını belirten bakanlık, "Doğal olarak bu tür teşvikler, hiçbir yasağı içermiyor, sadece ekonomik metotları kapsıyor" dedi.

Bakanlık, yaptırımlar nedeniyle ödemelerde yaşanan zorlukların yalnızca bu geçiş sürecine katkı sunduğunun ve son 5 yılın istatistiklerinin bunu doğruladığının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, ABD'yi para birimi doları, ekonomik ve politik savaş aracı olarak kullanmakla suçlamış ve bu nedenle doğalgaz ve petrol satımı için yapılan finansal işlemleri yerel para birimleri ve euro üstünden yapmayı düşünebileceklerini söylemişti.

Rus enerji şirketlerinin doları kullanmayı bırakmasının para birimine ciddi bir darbe vuracağı belirten Rusya lideri, işlerin bu noktaya gelmesini istemedikleri uyarısını yapmıştı.

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