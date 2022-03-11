Rusya'dan dikkat çeken yükseliş
Dünyada yaşanan enerji kriziyle maliyetlerin yükselmesi ve hava sıcaklıklarının aşırı düşmesi ile birlikte doğalgaz arzı tavan seviyeleri gördü. Bununla birlikte ocak ayında Rusya'nın doğalgaz ve petrol ihracat geliri dikkat çeken bir yükseliş gösterdi.
Rusya'nın ocak ayı doğalgaz ihracat geliri aylık yüzde 2,9, yıllık ise yüzde 62 arttı.
Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 17,8 milyon tona çıktı.
Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 artışla 10,1 milyar dolar oldu.
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında artan enerji endişeleri fiyatları artışı sonrası ülkenin şubat ayı ihracat rakamları da merakla bekleniyor.