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Dünya

Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüş ve görüşmede Kovid-19, turizm ve bölgesel konular ele alınmıştı. Bugün Reuters'ın Rus Dışişleri'nden geçtiği bilgiye göre; Lavrov ile Çavuşoğlu, Libya'da askeri faaliyetlerin durdurulması ve BM himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılması konusunda hemfikir kaldıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:57:00 -
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Kovid-19 salgını, turizm ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Bugün İngiliz haber ajansı Reuters'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında aktardığı bilgilere göre; Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Libya'daki krizin BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Berlin Konferansı kararları temelinde çözülmesi amacıyla askeri faaliyetlerin durdurulmasının ve Libyalı tüm tarafların mutlak katılımıyla BM himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemini vurguladığını kaydetti.

Suriye'deki durumu da ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda uluslararası toplumun desteğiyle Suriye krizine kapsayıcı bir çözüm bulunması amacıyla işbirliğini pekiştirme niyetlerini dile getirdi.

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