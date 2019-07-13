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Rusya'dan dikkat çeken S-400 ve Türkiye açıklaması!

Türkiye'ye gerçekleştirilen S-400 sevkiyatı ile ilgili açıklama yapan Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, S-400 sevkiyatının başlaması ile aklıselimin galip geldiğini ifade etti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:37
Rusya'dan dikkat çeken S-400 ve Türkiye açıklaması!

Rusya parlamentosunun alt kanadıDuma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, S-400 sevkiyatının başlamasıyla ilgili olarak aklıselimin galip geldiğini, Rusya’nın sevkiyatları vaktinde ve hiçbir baskı olmaksızın gerçekleştireceğini söyledi.

Nation News’un aktardığına göre Şerin, S-400 sevkiyatının başlaması ile aklıselimin galip geldiğini ifade etti.

Şerin, “Bizim silahlarımızınhem fiyat hem de güvenilirlik bakımından daha üstün. S-400’ün dünyada bir muadili yok ve fiyat bakımından daha ucuz” dedi.

Şerin, Rusya’nın sevkiyatları vaktinde ve hiçbir baskı olmadan gerçekleştireceğini kaydetti.

‘S-400, hem hava hem uzay savunmasına yönelik çözüm sunuyor’

Bağımsız uzman İgor Nikolayçuk, FBA ‘Ekonomika Segodnya’ya verdiği demeçte Türkiye’ye S-400 sevkiyatının başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Nikolayçuk, “NATO, Türkiye’nin S-400 satın almasıyla ilgili birkaç sebepten bu kadar ciddi şekilde rahatsız. Başlıca sebep askeri-politik alanla ilgili” dedi.

Nikolayçuk’a göre, S-400 en gelişmiş sistem olmasının yanı sıra hava ve uzay savunmasına yönelik stratejik sorunları çözüyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:37
  1. Rusya
  2. Duma
  3. Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin
  4. S-400 hava savunma sistemi
  5. S-400 açıklaması
  6. Türkiye
  7. S-400'lerin teslimatı
  8. S-400 sevkiyatı
  9. Bağımsız uzman İgor Nikolayçuk

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