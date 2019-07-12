Rusya'dan dikkat çeken 'S-400' çıkışı! Duma'nın Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye ilk teslimatının başlangıcının, Ankara ve Moskova arasında karşılıklı yarar sağlayan anlaşmanın göstergesi olduğunu belirtti.

Devlet Duma milletvekili, RT haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu, Türkiye'nin ABD'yi nasıl memnun edeceğinden değil, ülkesinin güvenliğinden 'endişe duyduğunun' bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

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