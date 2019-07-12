Rusya'dan dikkat çeken 'S-400' çıkışı!
Duma'nın Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye ilk teslimatının başlangıcının, Ankara ve Moskova arasında karşılıklı yarar sağlayan anlaşmanın göstergesi olduğunu belirtti.12 Temmuz 2019 Cuma 18:41
Devlet Duma milletvekili, RT haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu, Türkiye'nin ABD'yi nasıl memnun edeceğinden değil, ülkesinin güvenliğinden 'endişe duyduğunun' bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.
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