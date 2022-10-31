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Dünya Rusya’dan dikkat çeken çıkış: Mısır Türkiye'yi geride bıraktı
Dünya

Rusya’dan dikkat çeken çıkış: Mısır Türkiye'yi geride bıraktı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, kasım ayı için tatil taleplerinde Mısır'ın Türkiye'yi geride bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 10:36:00 -
Rusya’dan dikkat çeken çıkış: Mısır Türkiye'yi geride bıraktı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), tur operatörlerinin verilerine göre kasım ayında Rus turistler için en uygun deniz tatili fırsatını Türkiye’nin sunduğunu bildirdi.

ATOR’a bağlı büyük federal seyahat acenteleri ağı 1001 Tours verilerine göre, 10 – 16 Kasım tarihleri ​​arasında en ucuz on günlük paket turun iki kişi için maliyetinin 81 bin 500 rubleden başladığı Türkiye, yurtdışı destinasyonları arasında en ucuz tatil fırsatı sunan ülke oldu.

GazetemRu’da yer alan habere göre, ikinci sırada Mısır’daki tatil köylerinin yer aldığı kaydedilirken Rus turistler için kasım ayında her şey dahil üç yıldızlı otelde 10 günlük konaklamanın 92 bin rubleden başladığı belirlendi.

Üçüncü sırada ise dört yıldızlı bir otelde tatil maliyetinin 107 bin 800 rubleden başladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor.

Lider Mısır, Tayland Türkiye’yi geride bıraktı

ATOR tarafından yapılan açıklamada, kasım ayı için tatil taleplerinde açık ara liderin Mısır olduğu belirtilirken, Mısır’a paket tur satışlarının toplam rezervasyonların yüzde 32’sini oluşturduğu bildirildi.

Taleplerde Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada, Tayland ise Türkiye’nin önünde üçüncü sırada yer alırken, ATOR, deniz kenarında yer alan ancak hava koşulları nedeniyle artık plaj tatiline uygun olmayan ülkeler arasında Rusya’nın güney kenti Soçi ve Abhazya’nın ilk sırada bulunduğunu aktardı.

Ayrıca uzmanlar, kasım ayında tatil seçenekleri arasında 76 bin rublelik maliyete sahip olan İstanbul turu ve 180 bin ruble maliyete sahip Sırbistan turlarının popüler olduğunu kaydediyor.

Rusya içindeki tur satışları, toplam rezervasyonların yalnızca yüzde beşini oluştururken, uzmanlar, bu durumun iç turizmin popüler olmadığı anlamına gelmediğini, sonbaharda çoğu gezginin seyahatlerini tur operatörlerine başvurmadan bağımsız olarak planladığını ifade etti.

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Yorumlar

ramses

TURİZM ZEVK İŞİ BU NE HABER ŞİMDİ İŞİMİZ OLMAZ!tÜRKİYE CENNET ;TATİL BEDAVA ;KÖPEKBALIĞI YOK ;PARASI BOL OLAN HAWAİ YUNANA MISRA !GİDER AÇLAR BİZE GELECEKS E GELMEYEN GELMESİN !TATİL YAPALIM MİLLİ YERLİ !
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