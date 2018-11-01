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Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,ABD'nin INF'den ayrılma kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2018 Perşembe 19:08
Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme planları yapan ABD'nin tam askeri hâkimiyet sağlamak amacıyla rahat hareket etme özgürlüğü kazanmaya çalıştığını söyledi.

Zaharova, Moskova'da düzenlenen bugünkü basın brifinginde ABD'nin INF anlaşmasından çekileceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Genel olarak, Washington'un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme yönündeki hareketinin tüm alanlarda askeri hâkimiyet sağlama ve bunun için kendisine rahat hareket etme özgürlüğünü garantileme çabalarından kaynaklandığı izlenimi oluşuyor" diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin Avrupa'daki artan askeri aktiviteleri de dâhil olmak üzere diğer faktörlerin de bu yönde ışık tuttuğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 19:08
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