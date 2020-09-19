Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek! Suriye'den gönderdi

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı kentinde katil Esed güçlerine bağlı milis gücü Şebbihalardan 400 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için darbeci general Hafter saflarına gönderdi.

Türkiye destekli Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti karşısında kuvvetlerinin büyük kısmını kaybeden Hafter yabancı paralı savaşçılara bel bağladı.

Sayı 5 bini aştı

Hafter'in bölgedeki en büyük destekçilerinden biri olan Rusya, birçok savaş suçu işleyen Şebbihalardan 400 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi. Suriye'den Libya'ya gönderilen paralı askerlere Rusya tarafından aylık 1500-2000 dolar arasında ödeme yapılıyor.

Rusya, geçtiğimiz ay Kamışlı'da Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşları 20-45 arasındaki 1000 kişiyle darbeci Hafter saflarında savaşmaları konusunda anlaşmıştı. Rusya'nın Suriye'den Hafter saflarına şu ana kadar gönderdiği paralı savaşçı sayısı ise 5 bini aştı.