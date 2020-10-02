  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya'dan "Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz" mesajı
Aktüel

Rusya'dan "Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:48:35 -
Rusya'dan "Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz" mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz.'' dedi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi ekim ayı dönem başkanlığını devraldı. Rus Büyükelçi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA muhabirinin Rusya'nın uluslararası hukuka ve BM Genel Kurulu kararına göre Ermenistan'a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme çağrısı yapıp yapmayacağı sorusuna Nebenzia şu yanıtı verdi:

''Dağlık Karabağ'daki sorun bizim için büyük bir endişe kaynağı ve endişemiz sınırımıza çok yakın olduğu için değil Moskova'nın her iki ülkeyle de özel ilişkileri olduğu için. Yaşananlara üzülüyoruz. Ağır bedeller ve ağır can kayıplarının olduğu büyük ölçekli askeri çatışmanın ortasında BM Genel Kurulu kararının tam olarak uygulanmasını bekleyemezsin.''

Dağlık Karabağ sorununun yıllardır görüşüldüğünü ve kabul edilmeye çok yakın tekliflerin kabul görmediğini belirten Nebenzia, ''Her şeyden önce yapılması gereken çatışmayı derhal durdurmak ve müzakerelere dönmek. Biz ara buluculuk teklif ettik. Dışişleri Bakanı Lavrov da taraflara Moskova'da görüşmeyi teklif etti'' dedi.

Krizin ''Türkiye ve Rusya'yı farklı tarafları destekleyen ülkeler olarak karşı karşıya getirdiği'' yönünde bir soruya ise Nebenzia şöyle cevap verdi:

''Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği durdurmasını destekliyoruz.''


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı
Gündem

Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermenistan askerleri ile PKK-YP..
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay