Rusya'dan çılgın Türkiye hamlesi! Tonlarca satın aldılar, 'yetmez' deyip 'gönderin' diyorlar, herkes şaşkın

Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı şeftali ve nektarin ihracatı rekor seviyede arttı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde üretilen şeftaliler, dünya pazarında büyük ilgi görüyor.

Özellikle Rusya’ya yapılan ihracat, geçen yıla göre önemli bir artış gösterdi.

2023 yılında Türkiye’den Rusya’ya 113 bin ton şeftali ihraç edilirken, bu rakam 2024 yılının ilk yedi ayında 129 bin tona ulaştı.

Rusya, 66 ülke arasında en büyük pazarı oluştururken, bu ihracattan elde edilen gelir 128 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

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İhracatta Rekor Artış

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye’nin 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği şeftali ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,9 artışla 161 bin tondan 188 bin tona yükseldi.

Bu dönemde elde edilen gelir de %26 artarak 186 milyon dolara ulaştı. Türkiye, yılın ilk yedi ayında 66 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Selçuk ilçesinde üretilen şeftalilerin kalitesine dikkat çekerek, bu ürünlerin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bursa’nın uzun yıllar şeftali üretiminde ön planda olduğunu belirten Demircan, Selçuk’un bu alanda hızla yükseldiğini vurguladı. Demircan, hasat döneminin son günlerine yaklaşıldıkça fiyatlarda dalgalanmalar yaşandığını, ancak ihracatta herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

Rusya En Büyük Pazar

Şeftali pazarında en büyük payı Rusya alırken, Ukrayna, Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkeleri de önemli pazarlar arasında yer aldı.

Demircan, 2024 yılında şeftali ihracatında %16 oranında artış yaşandığını ve döviz kuru açısından %20’lik bir artışın söz konusu olduğunu belirtti.

Toplamda 186 milyon dolarlık şeftali ihracatı gerçekleştirilerek, Türkiye’nin bu alandaki gücü bir kez daha ortaya kondu.