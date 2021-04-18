Rusya'dan Çekya hamlesi! Karşılığı açıkladılar

Konuya yakın bir kaynağın basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre Prag’ın dün duyurduğu Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Moskova’daki Çekya Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çek makamlarının Rus diplomatları sınır dışı etme kararını kararlılıkla protesto ederek, karşı önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

Prag’ın eylemlerinde ‘Amerikan izini görmemenin imkansız olduğunu’ belirten bakanlık, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının 2014’teki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardında Rusya gizli servisinin olduğu yönündeki ‘temelsiz ve uydurma bahanelerle’ verildiğini vurguladı.

20 diplomata sınır dışı kararı

Rusya, 20 Çekyalı diplomatı sınır dışı ederek, diplomatlara ülkeden ayrılmaları için yarın gün sonuna kadar süre verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çekya’yı en kısa zamanda somut karşı adımlar bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya’nın, Çekya’daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarını sınır dışı etme kararına en kısa zamanda somut karşı adımlarını bildireceğini açıkladı.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, Rusya’nın Çekya’ya ne derece sert yanıt vereceği sorusu karşısında ‘yürüyemeden koşmama’ çağrısında bulundu. Zaharova, “Önümüzde çalışma haftası var. Bu tür adımlara net yanıt vermek önemliydi, bu kararın somut uygulamaları ise Çek tarafını en kısa zamanda bekliyor” ifadelerini kullandı.