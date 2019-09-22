Rusya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Komşularınızı seçemezsiniz

7yıl sonra ilk geniş ölçekli röportajını Moskovskiy Komsomolets gazetesine veren Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya, Türkiye’yle yapılan askeri-teknik işbirliğine ilişkin bir soru da yöneltildi.

Rus gazetesinin yazarlarından Mihail Rostovskiy, Şoygu’ya şunu sordu:

''2015’te Türk askerler bombardıman uçağımızı düşürdü. Günümüzdeyse Türkiye’ye en modern silah sistemlerimizi tedarik ediyoruz. Devletin menfaatlerinin sürekli olarak değiştiği ve bunda duygusallığın yerinin olmadığı açık. Ancak Türkiye’yle yaptığımız bu işbirliğinin gelecekte aleyhimize dönmesi, hiç beklenmeyecek bir olasılık mı?''

Rusya Savunma Bakanı soru karşısında şunları söyledi:

''Esasında sorunuza büyük ölçüde cevap da vermiş oldunuz: hiçbir şey olduğu şekliyle kalmaz. söylediklerinize sadece eskiler tarafından söylenmiş bilgece bir sözü ekleyeceğim: komşularınızı seçemezsiniz. Evleneceğiniz kişiyi ya da dostlarınızı seçebilirsiniz, ancak aynısı komşularınız için geçerli olan bir şey değildir.''

Şoygu şöyle devam etti:

''Komşularınızla ise barış ile uzlaşı içinde yaşamak ve ortak alanınızın güvenliğini bir biçimde birlikte korumak en iyisidir. Günümüz koşullarında Rusya ve Türkiye’nin ortak menfaatleri vardır. Ülkelerimiz karşısında, teröristler gibi ortak bir tehdit de mevcut. Uygulama bize öyle gösteriyor ki bu ortak tehditlere karşı birlikte mücadele vermek çok daha iyi.''