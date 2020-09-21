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Dünya Rusya'dan büyük fiyasko! Ordu kendi tankını imha etti
Dünya

Rusya'dan büyük fiyasko! Ordu kendi tankını imha etti

Astarhan bölgesinde tatbikat düzenleyen Rusya ordusu, Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) ile yanlışlıkla kendi tankını vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 08:32:00 -
Rusya'dan büyük fiyasko! Ordu kendi tankını imha etti

Astrahan Oblastı yakınlarında tatbikat düzenleyen Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, tatbikatlar esnasında Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) ile yanlışlıkla kendi T-90 Ana Muharebe Tankı (AMT)’nı vurarak imha etti.

Anti-tank füze sistemi devreye girmedi

Global Defense'te yer alan habere göre, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Astrahan Oblastı'nda tatbikat düzenledi. Merkeze bağlı Astrahan Oblastı'nda düzenlenen tatbikatta 9M113 Konkurs Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) Sistemi de kullanıldı. Tatbikat kapsamında ateşlenen Konkurs ATGM, Rusya'nın T-90 tipi ana muharebe tankına yöneldi. T-90 tankında bulunan, güdümlü tanksavar füzelerin lazer işaretleyicisini ve lazer telemetrelerini bozmak için tasarlanmış, tanklar için kullanılan bir elektro-optik aktif koruma sistemi olan Shtora Elektro-Optik Aktif Koruma Sistemi, gelen füzeyi engelleyemedi ve ATGM, T-90A tankını vurdu.

Füze, tankın zırhına nüfuz etti

Konkurs ATGM Anti-Tank Füzesi, T-90A tankında bulunan reaktif zırhı geçerek tankın zırhına nüfuz etti ve tankın içine, taret döndürme mekanizmasına, motoruna ve şasisine ağır hasar verdi.

Yaşanan olay nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.

Oblast ne demek?

Slavca bir kelime olan "oblast" eyalet ve bölge anlamına gelmektedir.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde önemli bir yere sahip bu yerleşim birimleri özerk cumhuriyet kavramından sonra gelirdi. Sovyet meclisinde oblastlar da temsil edilirdi.

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