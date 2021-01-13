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Teknoloji Rusya’dan bomba WhatsApp çağrısı
Teknoloji

Rusya’dan bomba WhatsApp çağrısı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın günler önce sunduğu sözleşme konuşulmaya devam ediyor. Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç, WhatsApp’ı kullanmayın çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 06:55:00 - 2021-01-13 06:57:05
Rusya’dan bomba WhatsApp çağrısı

Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç, WhatsApp’ın ortaya koyduğu yeni sözleşmesi güvenlik endişelerine yol açtığı için resmi çalışanlardan WhatsApp’ı kullanmamaları gerektiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklama ile Malkeviç, WhatsApp’ın güncellediği Gizlilik İlkesi’nin sorunlara yol açacağını ve güvenilirlik konusunda şüpheler oluşturduğunu bildirdi.

"Bilgilerimiz Batılı istihbarat birimlerinin malı olacak"

Çok sayıda çalışanın WhatsApp ile haberleştiğine dikkat çeken Malkeviç “WhatsApp gazeteciler ve iş dünyası temsilcileri arasında da popüler. Bu sebeple, tüm gizli bilgilerimizin artık yasal olarak Batılı istihbarat birimlerinin malı olacağını anlamalıyız. Rus yetkililer, özellikle de işle ilgili konularda WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı sonlandırmalılar.” şeklinde açıklama yaptı.

4 Ocak’ta Gizlilik İlkesi’ni güncelleyen ve kullanıcılarına sunan WhatsApp, kullanıcıların onaylamaları için 8 Şubat’a kadar süre vermişti. Yeni koşulların onaylanmadığı durumda kullanıcıların WhatsApp uygulamasından yararlanamayacağını bildirmişti.

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