  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lağımı patlatan Yılmaz'dan Uğur Dündar'a bir gönderme daha

CHP'li İBB verdiği 'namus sözünü' unuttu! İşçi kıyımında gelinen son nokta

Sürücüler dikkat! Hız limitleri değişiyor

Heyecanlandıran açıklama geldi! Çin'deki iki dev firmadan Türkiye'ye yatırım hamlesi

Bomba Erdoğan itirafları! Solcular ve devrimciler arkadaşınızı iyi izleyin

Milli Eğitim Bakanına attıkları iftira ellerinde kaldı! Sözcü ve Oda TV işbirliği böyle çöktü

CHP iptal ettirmişti, İmamoğlu çiğnedi Öğrenci görünümlü provokatörlere İBB'den burs desteği

TURKOVAC aşısı için nasıl gönüllü olunur? İşte detaylar…

Rusya’dan İngiltere’ye göz dağı! “Bombalarız”

Kendilerini yalanladılar! Sözcü'nün Sezgin Baran Korkmaz yalanı ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Opera sanatçısına ırkçı muamele! Güney Afrika'dan Fransa'ya tepki geldi
Kireç lekeleri nasıl temizlenir?
MHP’den Ali Bayramoğlu’na sert tepki
Dünya Rusya'dan bölgede kirli plan! Parayla yetiştirip dünyanın birçok yerine yollayacak
Dünya

Rusya'dan bölgede kirli plan! Parayla yetiştirip dünyanın birçok yerine yollayacak

Rusya, Esed rejimiyle koordineli olarak, Suriye'de gençleri saflarına çekmek için Halep'te askere alma bürosu açtı. Bölgede paralı yetiştirdiği askerleri, dünyanın birçok yerinde kullanmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 19:15:00 - 2021-06-24 19:20:33
Rusya'dan bölgede kirli plan! Parayla yetiştirip dünyanın birçok yerine yollayacak

Rus Ordusu, Suriye'de gençleri saflarına çekmek için Halep'te ofis açtı. Rus özel kuvvetleri tarafından yetiştirilecek gençler muhaliflere karşı Rus ordusu arasında kalkan görevi görecek.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya, Suriye'deki Rakka, Halep, Hama illerinde güvenliği artırmak için devreye girdiğini ve İran'ın Esed'e bağlı kamu mallarına müdahale etmesi sonucu Ruslar Wagner paralı askerleri güvenliği sağladığını ilk kez doğruladı.

Askere alma bürosu açtı

Ayn el Furat haber sitesine göre, Rus güçleri, Esed rejimiyle koordineli olarak, Halep şehir merkezindeki Al-Tal Caddesi'nde bir evi gasp ederek askere alma bürosu açtı.

Seçilen paralı askerler sadece Suriye'de değil Rusya'nın savaştığı diğer ülkelere de gönderileceği iddia edildi. Kaynaklar, Rus Ordusu'nun Suriye'de gençleri saflarına çekmek için Halep'te ofisi açtığını ve yeni askerleri Lazkiye'deki bir Hava Kuvvetleri İstihbarat kampında iki aylık bir askeri kursa tabi tuttuğunu bildirdi.
Rus subaylarının kabliyetine göre seçtiği Suriyeli gençler cephelere ayırılarak muhaliflere karşı savaşmaya başladı.

Aylık 150 dolar maaş teklifi

Rus kuvvetleri, Halep şehrinde gençleri milis saflarında savaştırmak için aylık 150 ABD doları maaş teklifinde bulundu.

Rusya'nın Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde kötüleşen yaşam koşullarından yararlanarak bölgedeki gençleri Suriye, Libya, Venezuela ve Ermenistan'da savaşmak üzere Wagner grubu gibi paralı asker olmaya ikna etmeye çalışıyor.

Wagner grubu

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Putin'in yakın çevresinde yer alan Prigozhin, ABD'de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde yer alıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay