Rusya'dan bölgede gerilimi tırmandıracak adım! Ukrayna sınırına konuşlandırdılar

Rusya'nın Ukrayna sınırına Iskander-K füze sistemlerini konuşlandırdığı öğrenildi. İstihbarat Uzmanı Thomas Bullock, Rus Ordusuna bağlı 119. Füze Tugayı’na ait Iskander kısa menzilli balistik füze sistemlerinin Sverdlovsk bölgesinden Ukrayna sınırında yer alan Voronej bölgesine konuşlandırıldığını belirlediğini belirten bir makale yayınladı.

Bullock söz konusu makalesinde, "Mart ayının sonlarından bu yana Rusya’nın Ukrayna sınırına, özellikle Kırım, Voronej ve Rostov bölgelerine büyük miktarlarda askeri teçhizat taşıdığı tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Bullock ayrıca Iskander füze sistemlerini taşıyan Rus askeri konvoyunun Voronej şehrinee hareketini gösteren görüntüler paylaştı.

Iskander-K Füze Sistemi

Iskander-K, Iskander Füze Sisteminin en son versiyonudur. Bu füze sistemi iki çeşide ayrılan (9M728 ve 9M729) R-500 uzun menzilli seyir füzesi ile donatılmıştır. Rusya, R-500 füzesinin 300 milden biraz daha az bir menzile sahip olduğunu söylese de uzmanlar gemi tabanlı Kalibr füzesine benzer şekilde 3000 km’den fazla bir menzile sahip olabileceğini vurgulamaktadır.

Iskander-K füzesi, harekat seviyesindeki çatışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmış taktik bir füze sistemidir. Sistem; komuta karakolları ve iletişim röleleri, kümelenmiş askerler, hava ve füze savunma tesisleri gibi yer hedeflerini veya hava meydanlarında sabit ve döner kanatlı hava araçları gibi hedeflerin imhasında kullanılabilmektedir.