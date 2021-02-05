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Dünya Rusya'dan Biden'a sert tepki
Dünya

Rusya'dan Biden'a sert tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya hakkındaki söylemlerine tepki göstererek "Agresif ve yapıcı değil. Rusya, ABD'nin ültimatomlarını tolere etmeyecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:37:00 -
Rusya'dan Biden'a sert tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik açıklamalarına "Bu açıklamalar agresif ve yapıcı değil. Rusya ABD'nin ültimatomlarını tolere etmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söylemişti. Rusya'da bu açıklamalara yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Biden'ın sözlerine ilişkin, "Bu açıklamalar agresif ve yapıcı değil" ifadelerini kullandı

Rusya'nın ABD'nin ültimatomlarını tolere etmeyeceğini belirten Peskov, "Kremlin iki ülkenin çıkarları çatışsa bile diyaloğu sürdürmeyi umuyoruz" dedi.

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