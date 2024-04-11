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Dünya Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu
Dünya

Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-11 12:34:00 - 2024-04-11 13:16:29
Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama! Rus hükümeti bir kez daha vatandaşlarını uyardı. Bakanlık açıklamasında, Rus vatandaşlarının Ortadoğu bölgelerine, özellikle de İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus vatandaşları uyaran bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada hükümet bir kez daha vatandaşlarını seyahat edecekleri bölgeler ve tehditler hakkında uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Rus vatandaşlarına Ortadoğu bölgelerine, özellikle İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları altı ayı aşkın süredir devam ediyor. Savaşın başlamasıyla Hizbullah ve İsrail güçleri arasında da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İRAN'IN MİSİLLEMESİ YAKIN

Bloomberg'in ABD ve İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ve müttefikleri, İran'ın İsrail hedeflerine yönelik büyük füze veya insansız hava aracı saldırılarının yakın olduğuna inanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz haftalarda İsrail'in İran büyükelçiliğine düzenlediği hava saldırısıyla bölgede tehdit gün geçtikçe artıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney , İsrail'in yedi İran Devrim Muhafızları üyesini öldüren Şam saldırısından dolayı "cezalandırılması gerektiğini ve cezalandırılacağını" söylemişti.

 

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