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Ekonomi Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu
Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

Yeniakit Publisher
2023-10-30 18:52:00 - 2023-10-30 18:54:34
Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

Rusya 25 ülkenin vatandaşları için çok kolay banka hesabı açmalarına ve para yatırmaları ve alma hakkı tanıdı. Türkiye de eklendi. Böylelikle uluslararası bankacılığı işlemlerine olanak sağladı

Rusya’dan ‘dost ülkelerin’ yatırımlarını kolaylaştıracak hamle

Rusya, 'dost ülkelerdeki' kişi ve kuruluşların Rusya'ya yatırımlarını kolaylaştırmak için prosedürleri basitleştirecek.

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu “dost” ülkelerdeki kişilerin ve şirketlerin Rusya’ya kolay yatırım yapabilmeleri için basitleştirilmiş bir bankacılık prosedürü oluşturacaklarını açıkladı.

Mishustin, 25 ülkedeki kişilerin ve kuruluşların Rusya’da basitleştirilmiş bir prosedürle banka hesabı açmalarına ve para yatırmalarına izin verileceğini duyurdu.

25 DOST ÜLKEYE UYGULANACAK

Başbakan, “Yabancı işletmeler ve girişimciler için daha uygun koşulların sağlanması, devlet başkanımızın belirlediği ulusal hedeflerin uygulanması kapsamında hükümetin finansal egemenliği sağlamaya yönelik sistematik çabalarının önemli bir parçası” dedi.
Prosedürün Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Belarus’un da aralarında bulunduğu 25 “dost” ülkeye uygulanacağı açıklandı.
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Rusya, Ukrayna’daki savaşın ardından Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara katılan ülkeleri “dost olmayan ülkeler” olarak nitelendiriyor.

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