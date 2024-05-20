Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Sır gibi sakladıkları proje ortaya çıktı

Rusya mekrezli Rossiyskaya Gazeta gazetesi, Rus ordu birliklerinin üç farklı yeni insansız hava aracı modelini başarı ile test ettiğini açıkladı.

Gazetenin Rusya ordu kaynaklarından edindiği bilgilere göre Rus ordusu, altı kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip üç farklı insansız hava aracını Ukrayna’da başarı ile test etti.

Verilen bilgilere göre yeni insansız hava araçları, ilk aşamada istihbarat faaliyetleri için kullanıldı ve savaş alanındaki yüksek verimliliğin ardından patlayıcılar ile donatıldı.

Rossiyskaya Gazeta gazetesinin haberinde, Rus ordusunun test ettiği insansız hava araçlarından birisinin “Semurka” adlı bir insansız hava aracı olduğu belirtildi.

Bu İHA, hedeflere patlayıcı yükleri bırakabiliyor ve aynı zamanda kamikaze olarak da kullanılabiliyor. Saatte 120 km’ye kadar hıza ulaşabilen bu insansız hava aracı ayrıca, 6 kg’a kadar da faydalı yük taşıyabiliyor.

İsmi açıklanmayan ve Rus ordusunun test ettiği diğer bir insansız hava aracı ise dört kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve düşman mevzilerine ve ekipmanlarına doğrudan saldıraların haricinde kamikaze drone olarak da kullanılabiliyor.

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Gazete, tüm bu insansız hava araçlarının Rus ordusu tarafından Ukrayna’daki savaş şartlarında başarı ile test edildiğini belirtti.

Kaynak: M5