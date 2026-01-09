  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Servetleri çoğu ülke ekonomisinden fazla: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi! Türkiye için olay Eurofighter savaş uçağı çıkışı! 'Kritik bir dönüm noktası' diyerek duyurdular Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık 'Türkiye gelmesin' diyorlardı! Yunanistan'ı istediler: Gelirlerse memnuniyet duyarız İşte terör örgütünün yığınağı! Ölümcül silahın ait olduğu ülke şaşırttı Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu Nedim Şener, Özgür Özel’i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti! Otomobil devleri gemileri yaktı: İndirimler peş peşe geliyor!
Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu
DHA Giriş Tarihi:

Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

THY, 2025 yılı Aralık ayı ve Ocak-Aralık ayını kapsayan döneme ilişkin yolcu ve trafik sonuçlarını açıkladı.

#1
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Verilere göre havayolu şirketi aralık ayında 7,3 milyon yolcuya hizmet ederken, dış hat doluluk oranı yüzde 82,6 iç hat doluluk oranı ise yüzde 82,7 olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2024 döneminde 2,8 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 14,1 artarak 3,2 milyon olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Aralık 2024 döneminde 21,4 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 23,3 milyara ulaştı.

#4
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Taşınan Kargo ve Posta hacmi Aralık 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 15,9 artarak 192,4 bin ton olarak kaydedildi.

#5
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Ocak-Aralık 2025 trafik sonuçları değerlendirmesine göre havayolu şirketi 2024 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 8,8 artarak 92,6 milyon olarak gerçekleşti.

#6
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak- Aralık 2024 döneminde 31,7 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 35,7 milyon olarak gerçekleşti.

#7
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Aralık döneminde yüzde 83,2 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86 olarak gerçekleşti.

#8
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak – Aralık döneminde 2024 yılında 254,1 milyar iken, 2025 yılında yüzde 7,5 artarak 273,2 milyar oldu.

#9
Foto - Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu

Ocak – Aralık döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2024 yılında 2 milyon ton iken, 2025 yılında yüzde 8,4 artarak 2,2 milyon ton olarak kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Günlerdir "öldü", "vuruldu" veya "kaçtı" diyerek kirli bir dezenformasyon yürüten şer odaklarının yalanları, paylaşılan son görüntülerle bir..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23