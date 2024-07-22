Rusya'dan başıboş köpek kararı! Bizdeki köpekperestler her an ayaklanabilir

Uzmanlara göre bu karar, Rusya Federasyonu'nda bölgesel yasaların değiştirilmesine yol açabilir ve sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarda önemli değişiklikler getirebilir. Anayasa Mahkemesi, barınaklardaki doluluk veya bütçe yetersizliklerinin hayvanların öldürülmesi için geçerli bir neden olamayacağını vurguladı.



18 Temmuz'da Buryatia Yüksek Mahkemesi'nin talebi üzerine alınan bu karar, bir grup hayvan hakları savunucusunun başvurusu sonucunda verildi. Başvuru, hayvanların 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda öldürülmesini öngören bölgesel yasaların anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyordu. Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanların öldürülmesinin ancak insan hakları ve kamu güvenliğini korumanın başka yollarla mümkün olmadığı durumlarda kabul edilebileceğini belirtti.



Rusya'da Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası, bazı bölgelerdeki yasaların değiştirilmesi bekleniyor. Örneğin, Samara bölgesinde mevcut yasaların Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun olduğu ve yalnızca hastalıklı, agresif veya insanlara zarar veren hayvanların öldürülmesine izin verildiği belirtiliyor. Ancak diğer bölgelerde yasaların yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekecek. Bu süreç, hayvan hakları savunucuları tarafından dikkatle izleniyor.



Uzmanlar, Anayasa Mahkemesi'nin kararının bölgesel uygulamaları sınırlayacağını ancak tam anlamıyla değiştirmeyeceğini düşünüyor. Kararın, sahipsiz hayvanların öldürülme sayısını azaltabileceği ancak tamamen ortadan kaldıramayacağı belirtiliyor. Türkiye'de olduğu gibi Rusya'da da sokak hayvanlarına yönelik uzun vadeli ve etkili bir politika geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, hayvan hakları ombudsmanı gibi yeni denetim mekanizmalarının oluşturulması öneriliyor