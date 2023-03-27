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Dünya Rusya'dan Azerbaycan'a ateşkes ihlali suçlaması
Dünya

Rusya'dan Azerbaycan'a ateşkes ihlali suçlaması

Yeniakit Publisher
2023-03-27 08:24:00 -
Rusya'dan Azerbaycan'a ateşkes ihlali suçlaması

Rusya, Azerbaycan'ı güçlerinin sınır çizgisini geçmesine izin vererek Moskova arabuluculuğunda 2020'de Ermenistan ile varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı bir birliğin 25 Mart'ta Şuşa'da bulunan temas hattını geçtiği öne sürüldü.

Bölgede bulunan Rus barış güçlerinin 'gerginliği ve karşılıklı provokasyonları önlemeye yönelik tedbirler aldığı' belirtildi.

Moskova'dan yapılan açıklamadan saatler önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, Dağlık Karabağ'da bazı ulaşım yollarının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Açıklamada, "Laçın'ın kuzeyindeki tali yollarda Ermenistan'dan silah tedariki için kullanılmasını önlemek amacıyla Azerbaycan Ordusuna bağlı birimler tarafından gerekli kontrol tedbirleri uygulandı" ifadeleri yer aldı.

Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan tek yol olan Laçın koridoru, iki ülke arasında gerilime neden olmaya devam ediyor. Ermenistan, Azeri tarafı koridoru kapatarak bölgede insani krize neden olmakla suçluyor. Bakü yönetimi ise suçlamaları kabul etmiyor.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Azerbaycan'la artan gerilimi durdurmakta başarısız olan Rus barış gücü ile ilgili "sorunlardan" şikayetçi olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Paşinyan, pazartesi günü telefonda görüştüğü Putin'e "Dağlık Karabağ'daki olası gerilim tehlikesinden" ve "Rus barış gücü sorumluluğundaki bölgedeki sorunlardan" bahsettiğini bildirdi.

Kaynak: Euronews

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