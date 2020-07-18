  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya'dan "Azerbaycan ve Ermenistan" açıklaması

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rus ordusunda başlayan ani denetimin hiçbir şekilde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimle bağlantılı olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:14:00 -
Rusya'dan "Azerbaycan ve Ermenistan" açıklaması

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin ilgili sorusuna, “Rusya ordusunun gerçekleştirdiği askeri eğitim etkinlikleri ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim arasındaki herhangi bağı kesinlikle reddediyorum” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz pazartesi günü yabancı ülkelerin ataşeleri için bir brifingin planlandığını duyurdu.

Brifingde, Savunma Bakan Yardımcısı Fomin’in ani denetimin gidişatı hakkında bilgi vereceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı