Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik sürece katkısının olup olmayacağını anlamak istediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı yetkilileri Moskova'ya davet ettiğine dikkati çeken Peskov, "Avrupalıların (Ukrayna’da) barışın sağlanmasına katkısı olup olmayacağını anlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Finlandiya Körfezi'nde bir Rus yük gemisine yönelik düzenlediği saldırıya değinen Peskov, "Baltık bölgesinde terör faaliyetlerinin yaygınlaşması son derece tehlikeli bir eğilim. Kıyı ülkeleri bu konuda mutlaka endişe duyuyordur. Bu, son derece tehlikeli bir durum ve bölgede gerilimin tırmanmasına yol açıyor." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, Baltık ülkelerinin Kiev yönetimini bu tür terör eylemlerinden kaçınması gerektiği konusunda uyaracakları umudunu paylaştı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Libya'da Rus kuru yük gemisine ve Rus donanmasına ait korvetine saldırılar düzenlemesine ise "Bu konuyla Savunma Bakanlığı ilgileniyor. Uygun görüldüğü takdirde bu konudaki bilgi Savunma Bakanlığı aracılığıyla paylaşılacak." dedi.

Ukrayna’da "özel askeri operasyonu" sürdürdüklerini dile getiren Peskov, Rus ordusunun her gün Ukrayna’nın askeri altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, "Bunun sonuçları, Kiev yönetimi için acı verici." dedi.

OPERASYON TEKLİFİ HALEN GEÇERLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde insani yardım operasyonu yapılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu söyledi.

Peskov, "Ukrayna’dan bu konuda herhangi bir yanıt almadık. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve diğer temsilcilerin açıklamaları, Kiev yönetiminin buna benzer insani operasyonları sürdürmeye hazır olmadığını gösteriyor. Rus tarafı ise buna hazır." diye konuştu.

Batı’da Rus varlıklarının dondurulmasının ve bunlardan elde edilen gelirlerin kullanılmasının yasadışı olduğunu vurgulayan Peskov, buna karşı hukuk çerçevesinde önlemler alacaklarını bildirdi.

Öte yandan Peskov, Belçika’nın bu konuda dengeli siyaset izlediğini belirtti.

Sözcü Peskov, ayrıca enerji alanındaki işbirliğinin Rusya ve Çin’in gündemindeki önemli konulardan biri olduğunu sözlerine ekledi.