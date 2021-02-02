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Dünya Rusya'dan Avrupa ülkelerine Navalni tepkisi: Başa çıkmanız gereken pek çok sorun var
Dünya

Rusya'dan Avrupa ülkelerine Navalni tepkisi: Başa çıkmanız gereken pek çok sorun var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Avrupa ülkelerinin muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendi ülkelerinizde yeterince probleminiz var, başa çıkmanız gereken pek çok sorun var" diyerek içişlerine karışılmaması gerektiğini söyedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:49:00 -
Rusya'dan Avrupa ülkelerine Navalni tepkisi: Başa çıkmanız gereken pek çok sorun var

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin hapis cezasına çarptırılmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Navalni'nin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, söz konusu talebe cevap verdi. Zakharova, "Birkaç haftadır bu tür saldırı ve açıklamalara yönelik yorum ve yanıt vermekteyiz. Egemen bir devletin iç işlerine karışmaya gerek yok. Herkese kendi sorunlarını çözmelerini öneriyoruz. İnanın bana ve bence bunu biliyorsunuz. Kendi ülkelerinizde yeterince probleminiz var, başa çıkmanız gereken pek çok sorun var" dedi.

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