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Dünya Rusya'dan Asya ülkesine gözdağı! Askerler sınırda
Dünya

Rusya'dan Asya ülkesine gözdağı! Askerler sınırda

Rusya, aylardır gerilim yaşadığı Japonya'nın sınırına askerleri yığdı. Ordu, Asya ülkesine gözdağı için tatbikata başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:29:00 -
Rusya'dan Asya ülkesine gözdağı! Askerler sınırda

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kuril Adaları'nda geniş çaplı bir taktiksel hava savunma tatbikatlarının başlatıldığı belirtildi. Bakanlık, tatbikatlara Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi ordu birliklerinin makineli tüfek ve topçu birliğine ait binden fazla askerin ve 300'e yakın teçhizatın katıldığını kaydetti.

Tatbikatlarda Pasifik Filosu askeri kuvvetleri, helikopterler, uçaklar, keşif ve yangın ayarlaması için dronların da bulunduğunu ifade eden Bakanlık, tatbikatın Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Vladimir Belyavsky tarafından yönetildiğini bildirdi. Aynı zamanda yapılan açıklamada, tatbikata katılan askerlere terörle mücadele eğitimi de verileceği ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile çalışma mekanizması kurulacağı da aktarıldı.

Öte yandan, Rusya'nın askeri tatbikat gerçekleştirdiği Japonya ile sınır hattı olan Kuril adaları, daha önce Japonya yönetimine ait olup daha sonra Rusya'ya verilmesinin ardından iki devlet arasında yıllardır gerginliğin devam ettiği sorunlu bir bölge olarak biliniyor.

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