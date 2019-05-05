Rusya'dan askeri müdahaleye hazırlanan ABD'ye 'Venezuela' uyarısı!

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Moskova’da bir araya gelen Lavrov, Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimlerinin Venezuela’daki krizin çözümüne yönelik çabaları baltaladığı ve çok ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, “Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimleri elbette ki demokratik süreçle alakalı olmayıp sadece krizin siyasi yollardan çözümünü baltalıyor ve böyle bir çizgiye devam edilmesinin ciddi sonuçları olacak” diye konuştu.

Venezuela’daki krizin çözümü için politik diyalog çağrısında bulunan Lavrov, Moskova’nın ABD’nin öncülük ettiği, ülkedeki meşru iktidarı devirmeye yönelik yürütülen benzeri görülmemiş kampanyayı kınadığını vurguladı.

Lavrov, “ABD’nin öncülük ettiği, Venezuela’daki meşru iktidarı devirmeye yönelik yürütülen benzeri görülmemiş bir kampanya görüyoruz, bu kampanyayı kınıyoruz. Sadece Venezuelalılar kendi ülkelerinin akıbetini belirleme hakkına sahip, bunun içinse tüm siyasi güçlerin arasında kapsayıcı bir diyalog gerekli” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin stratejik işbirliğini güçlendirmek istediklerine vurgu yapan Larov, şöyle konuştu:

“Aramızdaki düzenli temaslar halklarımızın arasındaki kardeşlik bağlarının gücünü ve liderlerimizin stratejik ortaklığı güçlendirme niyetlerini doğruluyor.”

Lavrov, Moskova’nın Caracas ile dayanışma halinde olduğunu ve Venezuela’nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu desteklediğini kaydetti.

Rus diplomat, “Biz dost Venezuela halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu, Venezuela halkının 20 Mayıs 2018’de seçmiş olduğu meşru devlet başkanını desteklediğimizi teyit ettik ve Nicolas Maduro yönetiminin durumun istikrarsızlaştırılmasını önlemek üzere aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladık” diye konuştu.

Rusya’nın Venezuela’daki krizin barışçıl çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Lavrov, şöyle konuştu:

“Rusya, Venezuela’daki iç ihtilafların barışçıl bir şekilde çözülmesine yapıcı katkıda bulunmaya devam etmeye hazır, (Meksika, Uruguay ve Karayip ülkelerinin çözüm için sunduğu bir plan olan) 'Montevido Mekanizması' gibi uluslararası ve bölgesel arabulucuların olası çabalarına katılmaya hazır. Uluslararası temas grubu ile temaslara da hazır.”

Venezuela’ya insani yardım sevkiyatlarının siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Lavrov, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) kanalları üzerinden bu ülkeye insani yardım göndermeye devam edeceğini söyledi.

Moskova ve Caracas’ın insani yardım sevkiyatlarının siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduklarına dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

“Rusya, şiddetli sosyoekonomik sorunların çözümün için Venezuela’ya insani yardım ve diğer şekillerde destek sağlıyor ve biz, Venezuela hükümeti için kabul edilebilir olan çeşitli insani tepki mekanizmaları üzerinden bu yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz.”