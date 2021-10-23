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Gündem Rusya'dan Almanya'ya gözdağı: Nasıl sonuçlandığını iyi biliyordur
Gündem

Rusya'dan Almanya'ya gözdağı: Nasıl sonuçlandığını iyi biliyordur

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO'ya yaptığı "Rusya'ya karşı silah kullanma" çağrısını değerlendirdi. 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği karşısında aldığı ağır yenilgiyi hatırlatan Şoygu, "Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi biliyordur" diyerek gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 18:43:00 -
Rusya'dan Almanya'ya gözdağı: Nasıl sonuçlandığını iyi biliyordur

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini savunmuştu.

Kramp-Karrenbauer'in çağrısına yanıt veren Sergey Şoygu, "Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO, güçlerini sınırlarımıza doğru tutarlı bir şekilde intikal ettiriyor. Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi biliyordur" dedi.

Avrupa'nın güvenliğinin sadece müşterek şekilde, Rusya'nın çıkarlarına zarar verilmeden sağlanabileceğine dikkat çeken Şoygu, bugün bu konuda eşit diyalog kurulmasına hazır olmayan tarafın NATO olduğunu vurguladı.

NATO'nun Afganistan'a yönelik "çevreleme" politikasının felaketle sonuçlandığını anımsatan Şoygu, şimdi bütün dünyanın bununla başa çıkmaya çalıştığının altını çizdi.

 

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