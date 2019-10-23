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Rusya'dan Almanya'nın Suriye talebine ret!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Almanya tarafından yapılan Suriye'de uluslararası güvenli bölge oluşturulma talebini reddederek Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, "Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:23
Rusya'dan Almanya'nın Suriye talebine ret!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisine karşı olduklarını kaydeden Verşinin, "Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu düşünüyoruz. Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:23
  1. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
  2. almanya
  3. suriye

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  • BURGMANNBURGMANN13 sa önce
    ALMANYA VE FRANSA DEVAMLI TÜRKIYEYE KARSI HAINLIK ICINDELER BU KATIL ÜLKELERE INANMAK BÜYÜK HATADIR.
  • vatandaş hemde chp livatandaş hemde chp li14 sa önce
    şahmat hepinizin hesapları pilanları boşa çıktıne dedik 2bin yıllık devletiz devlet aklı var dedikkemal yok burda olsa ne işimiz var der kaçardı
  • Mehmet karaMehmet kara14 sa önce
    Almanlar orda rahat durur mu?Bombalı eylemler başlar hemen Almanlar sinsidir

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