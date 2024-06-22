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Dünya Rusya'dan ağır saldırı! Zelenski'den jet açıklama
Dünya

Rusya'dan ağır saldırı! Zelenski'den jet açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-22 19:12:00 -
Rusya'dan ağır saldırı! Zelenski'den jet açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Harkiv'de bir konutu güdümlü bombayla vurması sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın güdümlü hava bombalarıyla Harkiv'i bir kez daha vurduğunu belirtti.

Saldırıda bir konutun vurulduğunu aktaran Zelenskiy, "Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde tüm servisler bulunuyor. Şu an itibarıyla 19 yaralı, 3 ölü var. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın güdümlü bombalarla gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​

Kaynak: AA

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