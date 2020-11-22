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Aktüel Rusya'dan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye tepki
Aktüel

Rusya'dan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Rusya ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarına uygun kararlar alacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:00:43 -
Rusya'dan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye tepki

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anlaşmadan çekilen Amerikan tarafının, bir yandan müttefiklerinin Rusya'nın Avrupa'daki ABD askeri tesislerine yönelik gözlem uçuşlarını engellemesi, diğer yandan da Rusya'ya ait topladıkları verileri Washington ile paylaşmasını beklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Elbette bu Rusya için kabul edilemez. Açık Semalar Anlaşması'nın kalan üyelerinden bütün topraklarının gözlemlenme imkanının sağlanmasına, gözlem uçuş materyallerinin anlaşmaya taraf olmayan üçüncü ülkelere verilmemesi ile ilgili zorunluluklarını yerine getireceğine yönelik kesin garantiler arayacağız." ifadesi kullanıldı.

"Anlaşmanın devam etmesini ve Rusya'nın anlaşmanın tarafı olarak kalmasını istiyorsa ABD'nin ciddi olarak düşünmesi" istenilen açıklamada, "Washington hamlesini yaptı. Ne Avrupa'nın güvenliği ne de ABD ve müttefiklerinin güvenliği bundan fayda sağlamadı. Şimdi Batı'da pek çoğu Rusya'nın tepkisini soruyor. Cevap basit; Önceden pek çok defa altını çizdiğimiz bütün seçeneklere açığız. Anlaşmanın diğer katılımcılarının sözleriyle eylemlerinin ne kadar uyduğunu dikkatle izliyor ve analiz ediyoruz. Rusya ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarına uygun kararlar alacağız." denildi.

ABD yönetimi, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan bugün itibarıyla çekildiğini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

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